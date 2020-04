Der Preis der wichtigsten Öl-Sorten zieht am Donnerstag zweistellig an. Zuvor hatte China seine Reserven vergrößert und damit die Nachfrageseite stimuliert. In dieser Woche notierte Öl auf dem tiefsten Stand seit 18 Jahren. Beim letzten OPEC+ Treffen kam es zum Bruch zwischen den größten Ölförderern der Welt, der zu einem deutlichen Preisverfall von bereits über 60% ...

