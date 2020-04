Aber ob es zu einem ganz intensiven zweiten Abtauchen kommt? Christoph Zwermann von Zwermann Financial wägt ab. Aktienmärkte weiter im Risiko-Modus. Konsolidierung. Eventuell eine zweite Verkaufwelle. Vielleicht weniger heftig als die erste? Und New York? Und die Ölpreise? Antj Erhard im Gespräch mit Christoph Zwermann von Zwermann Financial Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv