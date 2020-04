Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr wegen der Corona-Krise stärker sinken könnte als in der Finanzkrise mit einem Minus von 5 Prozent. "Wir müssen mit tiefen Einschnitten beim Wirtschaftswachstum in diesem Jahr rechnen", sagte Altmaier in einem Statement in Berlin.

Die Einschnitte würden "aller Voraussicht nach mindestens so stark, wenn nicht sogar stärker sein als bei der Banken- und Börsenkrise in den Jahren 2008/2009". Damals sei die Wirtschaft um 5 Prozent in einem Jahr geschrumpft. "Wir werden davon ausgehen müssen, dass diese Zahl möglicherweise nicht nur erreicht, sondern auch überschritten werden kann", sagte der Wirtschaftsminister. "Es wäre unverantwortlich, an dieser Stelle eine konkrete Zahl zu nennen, aber ich gehe davon aus, ... dass wir etwas oberhalb dieser Zahl am Ende des Jahres rauskommen können, und dass wir dann im nächsten Jahr auch wieder die Aussicht auf ein vernünftiges Wirtschaftswachstum haben."

Er stütze sich mit dieser Einschätzung auf seine Gespräche mit Wirtschaftswissenschaftlern, sagte Altmaier. In einzelnen Monaten im ersten Halbjahr könne das Wirtschaftswachstum "um mehr als 8 Prozent einbrechen", konstatierte der Wirtschaftsminister. Die Einschätzung sei abhängig davon, wie lange die angeordneten Maßnahmen am Ende dauerten.

