Die Streaming Wars gehen weiter - und Walt Disney setzt die weltweite Expansion seines neuen Dienstes mit hoher Schlagzahl fort. Am Freitag startet Disney+ in Indien. Die Chancen, dass der neue Dienst in dem Land viele Abonnenten findet, stehen gut. Disney+ wird in Indien deutlich günstiger sein als ein Netflix-Abo.Disney+ wird es in Indien als Kombi-Abo mit dem Dienst Hotstar geben, der ebenfalls zu Walt Disney gehört. Statt umgerechnet 13,20 Dollar pro Jahr wird der Kombi-Dienst künftig 20 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...