Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx setzt Prognose 2019/2020 aus - Verzicht auf Dividende vorgeschlagenDGAP-Ad-hoc: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx setzt Prognose 2019/2020 aus - Verzicht auf Dividende vorgeschlagen02.04.2020 / 15:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAREyemaxx setzt Prognose 2019/2020 aus - Verzicht auf Dividende vorgeschlagenAschaffenburg, den 2. April 2020 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") setzt vor dem Hintergrund der aktuell deutlich reduzierten Visibilität der weiteren Geschäftsentwicklung aufgrund der "Corona-Krise" ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 aus. Bisher hatte Eyemaxx für das laufende Geschäftsjahr eine moderate Steigerung des Ergebnisses nach Steuern angekündigt. Vorstand und Aufsichtsrat der Eyemaxx Real Estate AG werden der - nach derzeitigem Stand - für den 16. Juni 2020 geplanten ordentlichen Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr zudem vorschlagen, den Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen und somit auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten. Damit soll die gute Finanzbasis von Eyemaxx weiter gestärkt werden.Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Eyemaxx sieht sich für die aktuelle Krise robust aufgestellt. Das Unternehmen verfügt über ein erfolgreiches, erprobtes Geschäftsmodell sowie über eine gute Finanzbasis, die durch eine Anfang März 2020 vollständig platzierte Kapitalerhöhung weiter ausgebaut wurde. An das derzeit durch die Pandemie und die damit verbundenen politischen Beschränkungen geänderte Marktumfeld plant Eyemaxx zudem, sich mit verkürzten Arbeitszeiten, jedoch bei Aufrechterhaltung des aktuellen Mitarbeiterstabes während der außerordentlichen Phase mit einer Reduzierung der Personalkosten anzupassen. Der Vorstand und das Managementteam verzichten indessen auf Teile ihrer laufenden Bezüge.Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG: 'Wir stellen Eyemaxx so auf, dass wir in der aktuellen Situation flexibel auf allfällige Veränderungen und Projektverzögerungen reagieren können. Gleichzeitig sind wir in der Lage, sich eventuell ergebende Chancen zu nutzen. Dazu haben wir die erforderliche Finanzausstattung, die wir weiter festigen, und strikte Kostendisziplin. Ich weiß es zu schätzen und bin dankbar, dass unsere Mitarbeiter dieses Programm während dieser Phase mittragen. Meine Kollegen im Managementteam und ich wollen natürlich mit gutem Beispiel vorangehen und verzichten deshalb bis wieder diesbezügliche Normalität im Arbeitsalltag eintritt auf 20 Prozent unseres Gehalts. Ich bin überzeugt, dass unser Unternehmen gut durch die Krise kommen wird und seine Erfolgsgeschichte fortschreibt.'Über die Eyemaxx Real Estate AG Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 902 Millionen Euro ausgebaut werden.Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.comKontakt Investor Relations / Finanzpresse Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns edicto GmbH Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: eyemaxx@edicto.de