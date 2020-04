tmc Content Group AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2019DGAP-Ad-hoc: tmc Content Group AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung tmc Content Group AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 201902.04.2020 / 14:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die tmc Content Group AG hat bei der Erstellung des Jahresberichts 2019 zusammen mit der Revisionsstelle festgestellt, dass sie für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr einen Verlust von ca. CHF 4,1 Mio. ausweisen muss, dies als Folge von vier Haupttreibern:1. Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der Schliessung des B2C-Geschäfts und Konzentration auf das B2B-Geschäft was zur Schliessung des Flensburger Betriebs der tmc Content Group GmbH geführt hat. Per 31. Januar 2020 wurde dieser aufgrund des anhaltenden negativen Betriebsergebnisses seiner Aktivitäten geschlossen. Gemäss geltenden IFRS Richtlinien ist die Gesamtheit dieser ausserordentlichen Kosten im Zusammenhang mit der Restrukturierung im Geschäftsjahr 2019 zu allozieren.2. Ausserordentliche Abschreibungen der Filmrechte aus der Filmbibliothek des Unternehmens für Lizenzen, die älter als fünf Jahre sind.3. Ausserordentliche und unvorhergesehen hohe Abschreibungen auf Marken.4. Verstärkter negativer Einfluss des Wechselkurses zwischen EUR und CHF.Kontakt: E-mail: info@contentgroup.ch tmc Content Group AG Poststrasse 24 P.O. Box 1546 CH-6300 Zug Switzerland Tel: +41 41 766 25 30 Fax: +41 62 756 13 6402.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: tmc Content Group AG Poststrasse 24 6300 Zug Schweiz Telefon: +41-41-7662530 Fax: +41-62-7561364 E-Mail: info@contentgroup.ch Internet: http://www.contentgroup.ch ISIN: CH0016458363 WKN: 121527 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 1013793Ende der Mitteilung DGAP News-Service1013793 02.04.2020 CET/CEST