Wien (www.fondscheck.de) - Benjamin Gellert tritt der Erste Asset Management ab dem 1. April 2020 als Sales Manager bei, so Erste Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der diplomierte Bankbetriebswirt wird sich in seiner neuen Funktion auf Wholesale-Kunden in Deutschland fokussieren. Benjamin Gellert war zuvor im Key Account Management der DWS International und als Berater Private Banking im Deutsche Bank-Konzern tätig. ...

