BERLIN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise mit Schließungen von Restaurants und Gaststätten hat das Geschäft mit Pommes frites weitgehend gestoppt. "Der faktische Wegfall des Außerhaus-Verzehrs bringt den Absatz in ganz Europa praktisch zum Erliegen", heißt es in einer Analyse des Deutschen Bauernverbands von Donnerstag. Einige Verarbeiter hätten die Produktion stillgelegt oder planten dies. Dagegen laufe der Absatz abgepackter Speisekartoffeln über Supermärkte weiter zügig.



Auch bei Milch gebe es im Einzelhandel weiterhin eine starke Nachfrage nach lagerfähigen Produkten wie H-Milch, Sahne, Butter und Schnittkäse. Bei Butter und Käse werde dadurch der Nachfragerückgang bei Großabnehmern teils mehr als kompensiert. Verhandlungen über die Preise ab 1. April zwischen Molkereien und Lebensmittelhändlern hätten demnach auch mit einem Plus abgeschlossen werden können./sam/DP/mis