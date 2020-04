Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Zeiten bleiben schwierig an den Märkten. Der Dow Jones schien heute zunächst mit einem satten Kurssprung in den Handel starten zu wollen. Dann kamen Konjunkturdaten und dämpften die Stimmung kräftig. Bei den Einzelthemen geht es heute um Vapiano, Commerzbank, Rocket Internet und Airbus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.