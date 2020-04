Essen (ots) - ALDI Nord plant keine Änderung der Öffnungszeiten an den Osterfeiertagen. Deutschlandweit werden alle Märkte des Discounters auch in der Osterzeit gemäß der regulären Zeiten geöffnet sein. Mit dieser Entscheidung handelt ALDI Nord vor allem im Sinne seiner rund 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen und in der Logistik. In der aktuellen Corona-Situation stellen sie die Versorgung mit Lebensmitteln sicher.



"Als verantwortungsvoller und familienorientierter Arbeitgeber nehmen wir unsere Pflicht gegenüber unseren Mitarbeitern sehr ernst", sagt Nicolás de Lope, Sprecher der Verwaltungsratsbevollmächtigten von ALDI Nord. Die letzten Wochen seien für die Mitarbeiter sehr arbeitsreich und fordernd gewesen. Dieser enorme Einsatz sei nicht selbstverständlich. "Es ist uns ein großes Anliegen, dass unsere Mitarbeiter während der anstehenden Feiertage zur Ruhe kommen, sich erholen und möglichst viel Zeit im engsten Familienkreis und mit ihren Partnern verbringen. Darauf soll in diesen Tagen ihr ganzer Fokus liegen."



Darüber hinaus appelliert ALDI Nord an seine Kunden, auch mit Blick auf die anstehende Osterzeit bedarfsgerecht und rücksichtsvoll einzukaufen. Vor allem in den kommenden Tagen sei es besonders wichtig, sein Einkaufsverhalten an die Gegebenheiten anzupassen und zu überdenken. Um Anstürme zu den Feiertagen zu vermeiden, bittet der Discounter seine Kunden darum, die Einkäufe möglichst frühzeitig zu erledigen und auf die Woche vor Ostern zu verteilen. "Jeder von uns kann aktuell einen Beitrag dazu leisten, dass die Sicherheit und die Gesundheit aller gewährleistet werden. Wir appellieren daher inständig an die Solidarität unserer Kunden und danken Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung", so de Lope.



Pressekontakt:



Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.de



Original-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112106/4563238

ALDI-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de