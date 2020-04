Das im MDAX notierte Biotech-Unternehmen Evotec hat am heutigen Donnerstag bekannt gegeben, dass es mit panCELLa eine Lizenz- und Investitionsvereinbarung geschlossen hat. Darüber hinaus hat Evotec eine Minderheitsbeteiligung an panCELLa erworben und Dr. Andreas Scheel als Mitglied für den Aufsichtsrat von panCELLa benannt.Im Rahmen der Vereinbarung wird Evotec eine nicht-exklusive Lizenz an panCELLas proprietären iPS-Zelllinien "iACT Stealth Cells" erhalten, die durch das sogenannte "Cloaking" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...