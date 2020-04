Börse Aktien Frankfurt: Schlingerkurs geht weiter In einem nervösen Handel hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag auch bis zum Nachmittag keine klare Richtung gefunden. weiterlesen Politik EU kündigt neue Milliarden-Hilfen an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat noch einmal milliardenschwere Hilfen gegen die Wirtschaftskrise angekündigt … weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr.1 in Deutschland +Österreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...