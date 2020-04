Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat in der Diskussion über die Herstellung von Schutzausrüstung eine Fristverlängerung für Unternehmen gefordert, die ihre Produktion darauf umstellen wollen. Eine von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Aussicht gestellte Abnahmegarantie für Schutzausrüstung schaffe Planungssicherheit für Unternehmen. "Allerdings sollten wir die Frist für Unternehmen, hierfür Angebote abzugeben, noch um einige Tage verlängern", forderte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks.

Zudem wäre eine Bündelung wichtiger Information für die Unternehmen hilfreich, beispielsweise zu den unterschiedlichen Beschaffungsprogrammen und Börsenplattformen für Schutzausrüstung. Es biete sich an, "eine Zentralstelle der Länder zu bilden oder eine der vorhandenen Stellen zu nutzen und entsprechend mit Ressourcen auszustatten", schlug Dercks vor. Das helfe den Unternehmen, ihre Produktion zielgerichtet umzustellen und kurzfristig dringend benötigte und zugleich sichere Schutzausrüstung herzustellen.

"Die Nachfrage nach Schutzausrüstung wie Schutzmasken, Handschuhen, Schutzkleidung und Augenschutz ist in der Corona-Pandemie nicht nur bei Ärzten, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen groß, sie steigt auch bei Unternehmen und in der Bevölkerung", erklärte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer. Es sei deshalb richtig, dass die europäischen Normungsorganisationen pragmatisch entschieden hätten, wesentliche Anforderungen an Filtermasken, medizinische Handschuhe und Schutzkleidung frei verfügbar zu machen.

Dercks forderte zudem eine schnelle Zulassung innovativer Corona-Tests. "Ähnlich pragmatisch wie bei der Schutzausrüstung sollten wir außerdem bei der Einführung von Tests auf das Covid-19-Virus handeln", sagte er. Um mehr und schnellere Tests auf das Coronavirus zu ermöglichen, sollten innovative Tests ohne weitere zeitaufwändige Verfahren zügig auf den EU-Markt gebracht werden können. Insbesondere gelte das, wenn sie bereits in Ländern wie den USA oder Japan zugelassen seien.

April 02, 2020

