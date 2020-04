Ascot Resources hält an seinen Plänen für dieses Jahr fest. Die Machbarkeitsstudie für die beiden Goldprojekte Premier Mine und Red Mountain soll Mitte April veröffentlicht werden. Zudem hilft man den benachbarten Gemeinden aus.

Machbarkeitsstudie weiter in Arbeit

Ascot Resources (0,50 CAD | 0,34 Euro; CA04364G1063) arbeitet weiter mit Nachdruck an der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) für die beiden Goldprojekte Premier MIne und Red Mountain in der kanadischen Provinz British Columbia. Allerdings wird es zu einer leichten Verzögerung kommen. Statt Anfang April will man diese nun Mitte des Monats veröffentlichen, wie CEO Derek White mitteilte. Da man stets vom Beginn des zweiten Quartals gesprochen hatte, liegt man dennoch gut im Zeitplan. Finanziell steht man gut da, wie White betont. Man hatte kurz vor Ausbruch der Corona-Krise in Nordamerika erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt und 10,3 Mio. Dollar bei institutionellen Investoren eingesammelt.

Grenzproblem wird gelöst, Spende für Krankenhaus

Zudem arbeitet man derzeit daran, eine Lösung für die Schließung ...

