Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland erlaubt trotz der Corona-Pandemie die Einreise von bis zu 80.000 Erntehelfern unter strengen Auflagen. Das erklärten am Donnerstag Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Ziel sei es, die derzeit notwendigen strengen Vorgaben des Infektionsschutzes mit den Erfordernissen in der Landwirtschaft in Einklang zu bringen. "Wir haben heute eine pragmatische und zielorientierte Lösung gefunden, die den berechtigten Anliegen Rechnung trägt - notwendigem Infektionsschutz auf der einen und Erntesicherung auf der anderen Seite", so Klöckner. "Das ist eine wichtige und gute Nachricht für unsere Bauern. Denn die Ernte wartet nicht, auch Aussaaten kann man nicht verschieben. Um die Verbraucher auch während der Corona-Pandemie mit ausreichend und hochwertigen heimischen Lebensmitteln zu versorgen, sind die Landwirte auf die Mitarbeit ausländischer Saisonarbeitskräfte angewiesen."

Seehofer betonte, es sei wichtig, Voraussetzungen zu schaffen, damit man auch während der Pandemie Staat und Wirtschaft am Laufen halten könne. Das Corona-Kabinett hat sich nun darauf geeinigt, dass im April und im Mai jeweils bis zu 40.000 Saisonarbeitern die Einreise ermöglicht wird. Diese würden auf Basis der Rückmeldung des Berufsstandes und der nachweisbaren strikten Hygienestandards ausgewählt. Die ausländischen Saisonarbeiter sollen ausschließlich mit dem Flugzeug ein- und ausreisen.

Außerdem würde angestrebt, für April und Mai jeweils rund 10.000 Personen aus dem großen Potential der verschiedenen Personengruppen im Inland, wie etwa Arbeitslose, Studierende, Asylbewerber, Kurzarbeiter zu gewinnen. Die Neuanreisende müssen in den ersten 14 Tagen strikt getrennt von den sonstigen Beschäftigten leben und arbeiten und dürfen das Betriebsgelände nicht verlassen. Bis zum Einreisestopp waren rund 20.000 Arbeitskräfte aus dem Ausland als Erntehelfer nach Deutschland eingereist. Bis Ende Mai werden etwa 100.000 Saisonarbeiter in der Landwirtschaft benötigt.

