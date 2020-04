Das AKTIONÄR-Depot wurde in Ausgabe 14/2020 neu aufgelegt. In dieser Woche gab es die ersten Transaktionen. Die Aktie von Wirecard war in der ersten Welle noch nicht dabei - steht als potenzieller Kaufkandidat aber weit oben auf der Hotlist. Doch nicht nur der AKTIONÄR ist bullish für den Zahlungsabwickler.Nach einem Analystenwechsel hat die Investmentbank Bryan Garnier ihr "Buy"-Rating für die Wirecard-Aktie bestätigt und das Kursziel von 180 auf 240 Euro erhöht. Unter den Zahlungsabwicklern seien ...

