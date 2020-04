Von Kim Richters

BARCELONA (Dow Jones)--Thyssenkrupp fährt seine Geschäfte in China wieder annähernd auf Normalniveau, nachdem der Industriekonzern nach dem Ausbruch des Coronavirus im Januar viele Standorte schließen musste. Nach dem 10. Februar habe man die Produktion in China schrittweise wieder aufgenommen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag zu Dow Jones Newswires. Es laufe nun "fast wieder normal", sagte sie. Der Essener Konzern kann die wirtschaftlichen Folgen des Produktionsstopps jedoch noch nicht eindeutig quantifizieren. Die Risiken würden weiter "sehr genau" geprüft, sagte die Sprecherin.

Thyssenkrupp unterhält 65 Standorte und beschäftigt 17.200 Mitarbeiter in China, die Produkte aus dem Anlagenbau und der Automobiltechnik herstellen und liefern. Wie schnell Thyssenkrupp den Produktionsrückstand in dem Land aufholen könne, hänge auch davon ab, wie schnell die Kunden ihre eigene Produktion wieder hochfahren könnten, sagte die Sprecherin.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2020 10:38 ET (14:38 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.