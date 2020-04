Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In ihrem aktuellen KFM-Unternehmens-Barometer zu der PCC SE kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, das Unternehmen weiterhin als "attraktiv (positiver Ausblick)" (4,5 von 5 möglichen Sternen) einzustufen.PCC sei eine international tätige Unternehmensgruppe mit Sitz in Duisburg, die in drei Sparten tätig sei: Chemie, Energie und Logistik. In 18 Ländern beschäftige die PCC ca. 3.575 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung der PCC-Gruppe im Jahr 1993 habe sich das Unternehmen vom Rohstoffhändler zu einem der führenden Chemieproduzenten in Polen entwickelt. ...

