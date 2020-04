Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX hat am Donnerstag zu einer erneuten Attacke auf die wichtige Unterstützungsregion um 9.350/400 Punkte angesetzt. Nach einem grundsätzlich stabilen Start in den Handelstag, erfolgte der bearishe Prankenhieb, wie in der DAX-Betrachtung für Donnerstag erwartet, durch einen erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...