Der Vorarlberger Energieversorger Illwerke/VKW verschiebt die per 1. Mai angekündigte Strompreiserhöhung um drei Monate. Die Preisanpassung werde infolge der Corona-Krise erst am 1. August vorgenommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Für die Vorarlberger Haushalte und kleine Geschäftskunden bedeute das eine Entlastung in Höhe von rund zwei Millionen Euro.Der Illwerke/VKW-Konzern verwies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...