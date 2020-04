Telefónica Deutschland Holding AG: Peter Löscher neuer Vorsitzender des AufsichtsratsDGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Telefónica Deutschland Holding AG: Peter Löscher neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats02.04.2020 / 17:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 02. April 2020Peter Löscher neuer Vorsitzender des AufsichtsratsDer Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland Holding AG hat heute Peter Löscher zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.Er ist durch gerichtliche Bestellung seit 1. April 2020 Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft.Er folgt damit Laura Abasolo García de Baquedano, die der Gesellschaft am 3. Februar 2020 mitgeteilt hatte, dass sie ihr Amt als Mitglied und als Vorsitzende des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 31. März 2020 niederlegt.Weitere Informationen: Telefónica Deutschland Investor Relations Georg-Brauchle-Ring 50 D-80992 München t +49 (0)89 2442-1010 f +49 (0)89 2442-2000 e ir-deutschland@telefonica.com02.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 24 42 0 Internet: www.telefonica.de ISIN: DE000A1J5RX9 WKN: A1J5RX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1014449MDAX TecDAXEnde der Mitteilung DGAP News-Service1014449 02.04.2020