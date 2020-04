ZÜRICH (Dow Jones)--Fester sind die Kurse am schweizerischen Aktienmarkt aus einer turbulenten Sitzung am Donnerstag gegangen. Zentrales Thema war erneut die Coronavirus-Pandemie. Hier lässt die Situation in Europa etwas hoffen, während sich die Lage in den USA weiter zuspitzt.

In den USA hinterlässt die Krise schon deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt: Dort haben in der vergangenen Woche so viele Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt wie nie zuvor. Verglichen mit der Woche davor, in der schon ein sprunghafter Anstieg verzeichnet und eine Rekordzahl an Anträgen gestellt worden war, hat sich die Zahl der Anträge überraschend nochmals fast verdoppelt. Das drückte sowohl in den USA als auch in der Schweiz die Kurse zeitweise ins Minus.

Sie erholten sich aber bald, denn die Wall Street hakte die schwachen Arbeitsmarktdaten rasch ab. Stattdessen feierte man dort die rasante Erholung der Ölpreise. Diese hatten zuletzt unter der Angebotsschwemme und der Angst vor einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage gelitten. Ein Tweet von US-Präsident Donald Trump deutete nun aber an, dass sich Saudi-Arabien und Russland nun doch auf eine Fördermengenkürzung einigen könnten.

Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 9.271 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 71,68 (zuvor: 79,29) Millionen Aktien.

Gekauft wurden in der Schweiz vorwiegend Aktien, die am Vortag besonders heftige Kursverluste verzeichnet hatten, wie Finanzwerte und Konjunkturzykliker. So stiegen ABB und Adecco nun um 1,2 und 1,5 Prozent. Richemont und Swatch verbuchten Kursgewinne von 0,8 und 1,4 Prozent. Givaudan gewannen 2,7 Prozent.

Im Finanzsektor erholten sich die am Mittwoch arg gebeutelten Banken Credit Suisse und UBS um 2 und 1,8 Prozent. Bei den Versicherern ging es mit Swiss Re und Zurich um 2,8 und 0,9 Prozent nach oben, während Swiss Life (minus 0,2 Prozent) hinter dem breiten Markt zurückblieben.

Gesucht waren aber auch die als defensiv geltenden Nestle, die sich um 1,2 Prozent verbesserten. Swisscom gingen 1,4 Prozent höher aus dem Handel.

Kontakt zum Autor: claudia.nehrbass@wsj.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2020 11:43 ET (15:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.