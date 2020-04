MÜNCHEN/MADRID (dpa-AFX) - Der ehemalige Siemens -Chef Peter Löscher ist wie erwartet neuer Chefaufseher beim Telekommunikationskonzern Telefonica Deutschland . Er tritt im Kontrollgremium die Nachfolge von Laura Abasolo García de Baquedano an, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Der Österreicher ist Mitglied des Verwaltungsrates der spanischen Konzernmutter Telefonica . Die Spanier besitzen gut 69 Prozent an dem O2-Anbieter. Löscher war von 2007 bis 2013 Vorstandschef des Siemens-Konzerns./men/he

