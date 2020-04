Zoom ist in den aktuellen Corona Zeiten in fast aller Munde. Allerdings ist die Aktie inzwischen extrem teuer bewertet und war schon so viel Wert wie die grössten Fluglinien zusammen. Die Abrechnung für das lukrative Subscription System mach hingegen Zuora, die nach dem Rücktritt des CFO und etwas enttäuschenden aber erklärbaren Wachstumsaussichten massiv abgestraft worden sind. Allerdings profitiert Zuora von den Megatrends Payment und Subscription worüber der CEO und Gründer sogar ein Buch geschrieben hat. Mehr dazu in folgendem Video: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...