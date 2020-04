Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem sich der deutsche Aktienmarkt lange Zeit am Donnerstag kaum verändert gezeigt hatte, kam am Nachmittag nochmals richtig Schwung in das Geschehen. Den ersten Impuls lieferten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA. Diese fielen mit rund 6,65 Millionen doppelt so hoch aus, wie befürchtet. "Der Anstieg der Arbeitslosigkeit übertrifft die schlimmsten Befürchtungen. Das hohe Tempo der Entlassungen ist frappierend und stellt alles in den Schatten, was die USA am Arbeitsmarkt jemals erlebt hatten", so Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner. In der Folge kam der DAX unter Druck und notierte im Tief bei 9.337 Punkten.

US-Präsident Donald Trump vermeldete dann im späten Verlauf über den Kurznachrichtendienst Twitter, dass seine Gespräche mit Saudi-Arabien und Russland Früchte getragen hätten und stellte eine deutliche Öl-Förderkürzung in Aussicht. Die Ölpreise schossen in der Folge zwischenzeitlich um über 30 Prozent in die Höhe, was auch die Aktienmärkte wieder nach oben spülte. Am Ende eines erneut volatilen Tages schloss der DAX 0,3 Prozent höher bei 9.571 Punkten.

MTU erneut Schlusslicht im DAX

Schwach tendierte einmal mehr die Aktie des Triebwerkherstellers MTU (minus 5,8 Prozent) nach einer Herunterstufung durch die UBS. Die Analysten erwarten, dass den europäischen Produzenten von Flugzeugtechnik schwierige 2 Jahre bevorstehen. Auch wenn sich der globale Flugverkehr im nächsten Jahr wieder erholen sollte, dürfte das Service- und Wartungsgeschäft länger leiden.

Compugroup (plus 14,5 Prozent) gilt als einer der Gewinner der Digitalisierung in einem sonst eher langsam wachsenden Gesundheitssektor. Die Analysten der Deutsche Bank verwiesen bei Compugroup auf die positive Entwicklung bei der zertifizierten Medizinsoftware aufgrund der Covid-19-Pandemie. Die Software sei innerhalb weniger Wochen von 45.000 Ärzten heruntergeladen worden, um Sprechstunden vor Ort zu entlasten.

Grenke verschiebt derweil, wie viele andere Unternehmen auch, die Hauptversammlung. Das Leasing-Unternehmen hat das Neugeschäft im ersten Quartal trotz der Coronavirus-Pandemie gesteigert. Der Kurs stieg um 1,7 Prozent. United Internet (plus 2,9 Prozent) will trotz der Krise eigene Aktien zurückkaufen, und zwar für bis zu 150 Millionen Euro. Ein Händler sprach von einem "mutigen" Schritt, der möglicherweise nicht bei allen Anlegern auf Verständnis stoßen könnte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 139,5 (Vortag: 132,9) Millionen Aktien im Wert von rund 4,36 (Vortag: 4,50) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 9.570,82 +0,27% -27,76% DAX-Future 9.555,00 +0,72% -27,00% XDAX 9.580,29 +2,34% -27,06% MDAX 20.488,22 +0,27% -27,64% TecDAX 2.563,43 +1,02% -14,98% SDAX 9.030,96 +0,14% -27,82% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,09 -40 ===

