WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Hoffnung auf eine Senkung der Fördermenge durch Russland und Saudi-Arabien geäußert. Er erwarte und hoffe, dass sie ihre Fördermenge um etwa zehn Millionen Barrel zurückschrauben werden - und vielleicht noch wesentlich mehr, schrieb Trump am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Er habe mit dem Kronprinzen von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, gesprochen, der zuvor mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen habe. Eine solche Kürzung der Fördermenge wäre großartig für die Öl- und Gasindustrie, sagte Trump.



Der Präsident twitterte zunächst, dass die Fördermenge um 10 Millionen Barrel oder noch mehr reduziert werden könnte. Er sagte allerdings nicht um welchen Zeitraum es sich handelt. In einem zweiten Tweet sprach er dann von 15 Millionen Barrel. Sollte es sich um Barrel pro Tag handeln, dann würde die Fördermenge beider Länder um rund 45 Prozent sinken. Das Weiße Haus wollte die Tweets nicht kommentieren.



Saudi-Arabien sprach sich danach für ein rasches Treffen der Staaten der sogenannten "Opec+" aus. Zu diesem Verbund gehören die Mitgliedsländer des Ölkartells Opec und verbündete Länder wie Russland. Ein Sprecher von Präsident Putin bestritt, dass es zu einem Gespräch zwischen dem Kronprinzen und Putin gekommen sei.



Die Ölpreise sind nach der Veröffentlichung des Tweets extrem stark gestiegen. Sie gaben jedoch rasch einen großen Teil ihrer Gewinne wieder ab, lagen aber weiterhin deutlich in der Gewinnzone. Hintergrund der Äußerungen Trumps ist ein Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland, der seit einiger Zeit am Ölmarkt tobt. Die Ölpreise sind infolgedessen massiv abgestürzt./jsl/bgf/he