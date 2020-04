Die Anleger wurden heute in eine Falle gelockt, wie der Blick auf den Kursverlauf des DAX zeigt. Bis zum Nachmittag war der Handel abwartend und ruhig. Mit der Veröffentlichung von US-Arbeitsmarktzahlen sprang die Volatilität an. Anleger wurden erst in die eine, dann in die andere Richtung gedrängt. Wichtige Linien wurden aufgegeben und wieder zurückgewonnen. Zeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...