Mit den ReSound Assist Live-Videosprechstunden mit ihrem Hörgeräte-Experten kannman sich jetzt bequem und sicher von zu Hause aus Hörgeräte besorgen.

Im Zusammenhang mit COVID-19 ermöglicht die beschleunigte Einführung von ReSound Assist Live eine neue, revolutionäre Art des Zugangs zu Hörgeräten, die den Bedarf an Hausbesuchen zu einer Zeit reduziert, in der älteren, stärker gefährdeten Bevölkerungsgruppen geraten wird, zu Hause zu bleiben.

Hochmoderne Telemedizin ermöglicht ein breites Spektrum an häuslicher Hörvorsorge für Menschen mit Hörverlust und sorgt dafür, dass sie mit Familie und Gemeindschaft in Verbindung bleiben.

Die neuen Lösungen werden es Patienten ermöglichen, einen Hörtest zu machen in einer Drive-Through-Situation oder zu Hause, Hörgeräte zu kaufen und zu erhalten und sie anpassen zu lassen, ohne eine Klinik betreten zu müssen(derzeit in den USA).

GN Hearing, der weltweit führende Anbieter von Hörgerätetechnologie, gab heute die Einführung von ReSound Assist Live bekannt, einem durch Echtzeitvideo unterstützten Echtzeit-Hörmedizinservice. In einer Zeit, in der älteren und stärker gefährdeten Bevölkerungsgruppen geraten wird, zu Hause zu bleiben, ermöglicht diese innovative Telemedizin-Lösung es Patienten, sich von zu Hause aus bequem und sicher mit ihrem Hörgeräte-Experten in Verbindung zu setzen, um neue Hörgeräte zu erhalten und aus der Entfernung hörmedizinisch versorgt zu werden.

GN Hearing ist sich bewusst, dass COVID-19 Menschen, die Hörgeräte benutzen, aufgrund strengerer sozialer Abgrenzungsmaßnahmen ernsthaft beeinträchtigen kann, was letztlich das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit vieler Menschen beeinträchtigt. Telemedizinische Dienste können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Menschen zu Hause mit ihren Lieben in Verbindung bleiben und über sich schnell verändernde Ereignisse informiert werden. Die Menschen müssen ihr Gehör nicht verlieren und können weiterhin die Hilfe erhalten, die sie brauchen, um besser zu hören.

Mit der Einführung von ReSound Assist Live können betroffene Menschen nun neue Hörgeräte von ihrem Hörgeräte-Experten über neuartige Videosprechstunden per Fernanalyse zu Hause anpassen lassen, ohne dass sie dafür eine Klinik aufsuchen müssen. Darüber hinaus können Hörgeräteakustiker in diesen schwierigen Zeiten neue Hörgeräte für diejenigen bereitstellen, die kürzlich einen Hörtest abgeschlossen haben. In Zusammenarbeit mit HearX, einem digitalen Gesundheitsunternehmen, das sich auf mobile Hörscreenings, Hörtests und Video-Otoskopie spezialisiert hat, können Hörgeräteakustiker in den USA auch "Drive-Through"- oder Heim-Hörtests anbieten und Patienten Anpassungen und Beratung über ReSound Assist Live erhalten.

"In dieser schwierigen Zeit ist GN Hearing wie immer bemüht, hörgeschädigten Menschen dort Hilfe anzubieten, wo sie am meisten gebraucht wird. Für viele Menschen erfordert die Kontaktpflege mit ihren Angehörigen und Freunden am Telefon und online große Hörfähigkeiten. Daher ist der Zugang zu Hörhilfe von entscheidender Bedeutung, insbesondere für diejenigen, die sich in Selbstisolierung befinden, alsom on einer Situation, in der die Kommunikation für das Wohlbefinden des Einzelnen unerlässlich ist", sagt Gitte Aabo, CEO und President von GN Hearing.

ReSound Assist Live ist ein Update von ReSound Assist, mit dem Menschen bereits aus der Ferne Anpassungen an ihren Hörgeräten anfordern und erhalten können. Die neue Telemedizin geht jedoch noch weiter und ermöglicht Live-Videosprechstunden mit Hörgeräteakustikern zur Unterstützung an jedem beliebigen Ort. Dies ermöglicht die persönliche Unterstützung über Live-Video und die Fernanpassung von Hörgeräten alles über die ReSound Smart 3D-App.

"Wir erwarten, dass die Einführung von ReSound Assist Live mehr Hörgeräteträger und ihre Hörgeräteakustiker über unsere innovativen Fernlösungen miteinander in Verbindung bringen wird, unabhängig davon, was in ihrem Leben passiert und wie mobil sie in dieser schwierigen Zeit und in der Zukunft sind",so Gitte Aabo weiter.

ReSound Assist Live ist am 2. April 2020 in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Australien, Neuseeland und Singapur und ab dem 1. Mai weltweit verfügbar. In Kürze werden in den USA auch At-Home- und Drive-Through-Hörtests angeboten.

ReSound Assist Live ermöglicht eine individuelle Betreuung von jedem Ort aus.

Das neue ReSound Assist Live ist eine Erweiterung der bestehenden ReSound Assist Remote-Feinabstimmungsservices und kann per Videoanruf über die ReSound Smart 3D-App aufgerufen werden. Es ist die einzige Anpassungssoftware, die umfassende Live-Video- und Ferneinstellungsmöglichkeiten bietet.

Mit ReSound Assist können Menschen bereits jetzt Anpassungen an ihren Hörgeräten aus der Ferne anfordern und erhalten; ReSound Assist Live geht noch weiter und ermöglicht es ihnen, über eine Live-Verbindung direkt mit ihrem Hörgeräteakustiker zu sprechen. Das bedeutet, dass sie von einem sofortigen Zugang zu bestmöglicher Versorgung zu einer für sie angenehmen Zeit und einem für sie angenehmen Ort profitieren können.

Über ReSound

ReSound Hörgeräte, die von führenden Hörgeräteakustikern erhältlich sind, haben weltweit Standards für Qualität und intuitive Technologie gesetzt. ReSound war die erste Hörgerätemarke, die für das iPhone hergestellt wurde, und leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung der drahtlosen 2,4-GHz-Technologie. Die Einführung der sechsten Generation dieser Technologie mit ReSound LiNX QuattroTM beweist, dass ReSound absolut führend in der Branche ist. Die preisgekrönte Technologie von ReSound geniesst seit Jahrzehnten das Vertrauen von Menschen mit Hörverlust und deren Betreuern auf der ganzen Welt.

Über GN Group

GN Group ermöglicht es Menschen durch ihre intelligenten Lösungen für das Hören, die Audio- und Video-Zusammenarbeit mehr zu hören, mehr zu tun und mehr zu sein ("Hear More, Do More and Be More"). Inspiriert von Menschen und angetrieben von unserer führenden Position im Bereich der Innovation nutzen wir technologische Synergien zwischen unseren Hör- und Audioabteilungen, um einzigartige und zunehmend individualisierte Benutzererfahrungen in unseren Produkten und Lösungen zu ermöglichen.

Vor 150 Jahren wurde GN mit einer wahrhaft innovativen und globalen Denkweise gegründet. Heute ehren wir dieses Vermächtnis mit weltweit führender Expertise in den Bereichen menschliches Ohr, Ton- und Videoverarbeitung, Drahtlostechnologie, Miniaturisierung und Zusammenarbeit mit führenden Technologiepartnern. Die Lösungen von GN werden unrter den Marken ReSound, Beltone, Interton, Jabra, BlueParrott und FalCom in 100 Ländern angeboten. Die 1869 gegründete GN Group beschäftigt 6.500 Mitarbeiter und ist an der Nasdaq Kopenhagen notiert (GN.CO).

??Besuchen Sie unsere Website unter GN.com, informieren Sie sich über unsere Innovation und führende Technologie?? und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

2020 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound ist ein Warenzeichen von GN Hearing A/S. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

