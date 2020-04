Die Zahl der Erstanträge für Arbeitslosengeld in den USA stieg in der Woche vom 28. März auf astronomische 6.648.000, berichtet Jennifer Lee, eine Ökonomin bei BMO Capital Markets Economics. Wichtige Zitate "Die Zahl der Amerikaner, die sich arbeitslos gemeldet haben, erreichte in der letzten Märzwoche einen Rekord von 6,6 Millionen, was fast eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...