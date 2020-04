Adidas will dem Vernehmen nach in der Corona-Krise die Bundesrepublik um Geld bitten. Der DAX-Konzern wolle sich über die Staatsbank KfW mehr als eine Milliarde Euro leihen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die diskutierte Spanne liege bei ein bis zwei Milliarden Euro, über einen endgültigen Betrag wurde noch nicht entschieden, berichtet Bloomberg weiter.Das Coronavirus trifft Adidas. Der Sport- und Bekleidungskonzern hatte ...

