The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.04.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.04.2020



ISIN Name

US85207U1051 Sprint Corp.

US03965L1008 Arconic Inc.

