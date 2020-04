MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander lässt die Schlussdividende für 2019 entfallen. Damit komme die Bank der Aufforderung der EZB nach, auf Ausschüttungen zu verzichten, teilte das Geldhaus am Donnerstagabend in Madrid mit. Von der Hauptversammlung am Freitag streicht die Bank den entsprechenden Tagesordnungspunkt.



Abgesehen von einer gezahlten Zwischendividende sollen die Gewinne zunächst in die Rücklagen fließen, hieß es weiter. Die Bank will im Oktober auf einer Aktionärsversammlung neu über die Verwendung des Gewinns entscheiden lassen.



Für 2020 soll es zunächst keine Zwischendividende geben, bis mehr Klarheit über den Geschäftsverlauf herrscht./fba/he

