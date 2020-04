LONDON, April 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp ("HEGC ) hat UKCloud Limited ("UKCloud") mit Fremdkapitel ausgestattet. Die Plattform von UKCloud unterstützt Hunderte von öffentlichen Dienstleistungen in Behörden, im Gesundheitswesen und im breiteren öffentlichen Sektor, darunter zahlreiche wichtige Dienstleistungen, die von Bürgern, Unternehmen und Mitarbeitern im öffentlichen Sektor (z. B. medizinischen Fachkräften) im ganzen Land genutzt werden. Das Fremdkapital ist zur Unterstützung von UKCloud bei der Erweiterung seiner Multi-Cloud-Plattformen und zur Bereitstellung von Finanzmitteln für organisches Wachstum vorgesehen.

UKCloud zählt zu den Wegbereitern der digitalen Transformation im öffentlichen Sektor des Vereinigten Königreichs. Die Marktchancen liegen allein in diesem Segment bei mehr als 2 Milliarden Britische Pfund. UKCloud ist auf die Bereitstellung von "Infrastructure as a Service" und "Platform as a Service" spezialisiert, was derzeit weniger als 10 % dieses Betrags ausmacht. UKCloud schätzt, dass ca. 20 % der Daten- und IT-Services im Vereinigten Königreich durch Cloud-Technologie erleichtert werden. UKCloud ist angesichts der hohen Sicherheit, Datenhoheit und Risikoabsicherung, die seine Plattform bietet, weiterhin gut positioniert, um vor diesem Hintergrund Wachstum zu erzielen.

Simon Hansford, CEO, kommentierte: "Wir unterstützen die Weiterentwicklung von UKCloudX, einer einzigartigen Ergänzung unserer bestehenden Multi-Cloud-Plattform, die die Art und Weise verändert, wie Informationen mit hoher Klassifizierung in der Cloud sicher gespeichert werden, und unseren Kunden aus dem britischen öffentlichen Sektor ermöglicht, die Hoheit über ihre Daten zu behalten - ein zunehmend wichtiges Konzept bei der Cloud-Einführung. Wir haben uns für eine Partnerschaft mit HEGC entschieden, weil das Unternehmen unsere spezifischen Finanzierungsanforderungen verstanden und uns eine überzeugende Fremdkapitallösung und schnelle Bereitstellung angeboten hatte. Wir freuen uns auf die künftige Partnerschaft mit HEGC."

David Bateman, HEGC-Partner, sagte: "UKCloud ist einer der wichtigsten Disruptoren in der Infrastrukturtechnologie für Cloud-Dienstleistungen im Vereinigten Königreich. Sie entwickeln ihr Plattformangebot weiter und bedienen den britischen öffentlichen Sektor und immer mehr Unternehmenskunden aus dem breiteren Umfeld mit einer einzigartigen Lösung, die in unserem Markt immer beliebter wird. Wir freuen uns, dass wir den Investitionsaufwand von UKCloud mit Fremdkapital unterstützen konnten, sowie auf unsere zukünftige Partnerschaft."

Über UKCloud

UKCloud ist eine Multi-Cloud-Plattform, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Organisationen im öffentlichen Sektor und im regulierten Umfeld im Vereinigten Königreich dabei zu unterstützen, durch die Bereitstellung besserer digitaler Dienstleistungen agiler zu werden. UKCloud ist davon überzeugt, dass Technologievielfalt Wertschöpfung und Innovation fördert. Die sichere Multi-Cloud-Plattform vereint Technologieanwendungen von Cisco, Microsoft, Oracle, Red Hat und VMware.

Über Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp

HEGC ist einer der führenden Investoren in Europa, die in wachstumsstarke technologieorientierte Unternehmen investieren, welche sich mit weniger verwässernden Formen von Anlagekapital weiterentwickeln möchten. HEGC arbeitet mit engagierten Managementteams und Aktionären privater und börsennotierter Unternehmen zusammen, um führende Unternehmen der Zukunft aufzubauen. HEGC bietet flexibles Kapital zur Unterstützung von Geschäftsplänen, die von organischem Wachstum, Fusionen und Übernahmen bis hin zu Pre-IPO-Finanzierungen und verschiedenen Arten von Rekapitalisierungen reichen. HEGC wird von der Harbert Management Corporation, einer Investmentgesellschaft mit Fokus auf alternativen Anlagen und etwa 7,3 Milliarden US-Dollar an verwalteten aufsichtsrechtlichen Vermögenswerten (Stand 29. Februar 2020), sowie einer Reihe bekannter institutioneller Sponsoren gesponsert.

Weitere Informationen zu UKCloud finden Sie unter https://ukcloud.com/ (https://ukcloud.com/)

Weitere Informationen zu HMC finden Sie unter https://www.harbert.net/investment-strategies/private-capital/european-growth-capital/ (https://www.harbert.net/investment-strategies/private-capital/european-growth-capital/)

Kontakt:

HMC Investor Relations

Telefon: 205.987.5500

E-Mail: irelations@harbert.net