Vor Handelsbeginn deutete sich ein schwacher Tag an, dann aber drehten die Bullen an der Wall Street auf. Getrieben von einem anziehenden Ölpreies schloss der Dow Jones schließlich nahe des Tageshochs im Plus. Für Furore nach Handelsschluss sorgt der E-Auto-Pionier Tesla. Eine Meldung ließ die Aktie sprunghaft steigen.Vorbörslich zuckte der Markt kurz: Düstere Signale vom US-Arbeitsmarkt in Zeiten der Viruskrise haben am Donnerstag an der Wall Street die Nervosität hoch gehalten. Die Futures drehten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...