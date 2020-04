Thomas Berden wird neuer Chief Operating Officer der VAT Group AG

VAT, der weltweit führende Anbieter von Hochvakuumtechnologie für die Halbleiter-, Digitalanzeige- und andere Hochpräzisionsindustrien, gab heute die Ernennung von Thomas Berden zum Chief Operating Officer und Mitglied der Konzernleitung per 1. Oktober 2020 bekannt.

Thomas Berden kommt vom schwedischen Industrielagerhersteller SKF zur VAT. Dort leitete er das Pendelrollenlagergeschäft des Unternehmens, das eine Vielzahl von Industriemärkten weltweit bedient.

"Thomas bringt einen eindrücklichen Leistungsausweis in den Bereichen operative Exzellenz und modernste Fertigung zu VAT mit. Beides sind entscheidende Erfolgsfaktoren für unsere langfristige Strategie zur Förderung von Wachstum und Rentabilität", sagte Mike Allison, CEO der VAT. "Thomas verstärkt ein erfahrenes Team zu einem idealen Zeitpunkt, da wir unsere Anstrengungen zur Steigerung der Produktivität und Effizient des Unternehmens sowie zur Sicherstellung einer einzigartigen Produktqualität in unseren Produktionsstätten in der Schweiz, Malaysia und Rumänien weiter intensivieren wollen."

Vor seiner Tätigkeit bei SKF war Thomas Berden Leiter der globalen Produktion des Bau- und Konstruktionsproduktunternehmens Hilti in Kaufering, Deutschland. Außerdem hatte er Führungspositionen bei BSH Bosch Siemens Hausgeräte und Siemens AG, Deutschland, inne. Thomas Berden hat an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) in Aachen, Deutschland, in Maschinenbau promoviert und an der Fernuniversität Hagen, Deutschland, in Betriebswirtschaft studiert.

"Die VAT hat bereits bedeutende Fortschritte beim Aufbau einer schnellen und reaktionsfähigen globalen Organisation gemacht und ist sehr gut positioniert, um die vor uns liegenden Wachstumschancen zu nutzen", sagte Thomas Berden. "Ich freue mich, zusammen mit dem bestehenden Führungsteam diese Entwicklung weiter voranzutreiben, mit einem klaren Fokus auf nachhaltiges Wachstum, verbesserte Rentabilität und den weiteren Ausbau der Marktführerschaft von VAT."

Thomas Berden tritt die Nachfolge von Jürgen Krebs an, der, wie bereits mitgeteilt, VAT am 31. Januar 2020 verlassen hat.

ÜBER VAT

VAT ist der führende globale Entwickler, Hersteller und Zulieferer von hochwertigen Vakuumventilen. Vakuumventile von VAT sind unternehmenskritische Komponenten für hochentwickelte Prozesse zur Fertigung innovativer Produkte, die wir täglich verwenden, etwa für Mobilgeräte, Flachbildschirme oder Solarpanels. VAT umfasst drei berichtspflichtige Segmente: Ventile, Global Service und Industry bieten hochwertige Vakuumventile, Mehrventilmodule, Membranbälge und zugehörige Mehrwertdienste für ein breites Spektrum an Vakuumanwendungen. Die VAT Group ist ein globaler Akteur und beschäftigt über 1'800 Mitarbeitende. Die wichtigsten Produktionszentren befinden sich in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien). Im Geschäftsjahr 2019 belief sich der Nettoumsatz auf CHF 570 Mio.