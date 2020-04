FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kampf des Dax um die Marke von 9500 Punkten geht am Freitag in die nächste Runde: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels rund 0,9 Prozent tiefer auf 9487 Punkte. Die weitere Erholung im Späthandel im Zuge der gefestigten Wall Street ist damit wieder mehr als ausradiert.



Bereits am Montag, Mittwoch und Donnerstag war der Dax im Handelsverlauf unter 9500 Punkte gefallen - tags zuvor gar bis auf 9337 Punkte - und konnte sie letztlich nur mit Mühe halten. Weiterhin ziehen täglich neue Unternehmen im Zuge der Corona-Krise ihre Jahresprognosen zurück. Und weiter ist unklar, wann sich das öffentliche Leben zumindest schrittweise wieder normalisiert./ag/jha/