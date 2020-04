NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach zurückgezogener Unternehmensprognose für 2020 wegen Covid-19 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Sie bleibe daher zurückhaltend für den Konsumgüterhersteller im Jahr 2020, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal lägen weitgehend im Rahmen der Markterwartungen./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 21:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 00:15 / BST



DE0005200000

