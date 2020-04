Von Erich Schwartzel

LOS ANGELES (Dow Jones)--Der Unterhaltungskonzern Walt Disney Co beurlaubt Mitarbeiter in allen US-Geschäftsbereichen, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzutreten. Es gehe nur um Mitarbeiter in den USA, wo das Unternehmen 223.000 Angestellte beschäftigt. Eine genaue Zahl der betroffenen Mitarbeiter nannte Disney nicht.

Abkömmliche Mitarbeiter sollen ab dem 19. April nach Hause geschickt werden. Sie können dann eine Entschädigung aus dem jüngsten Stimulusprogramm der US-Regierung in Anspruch nehmen. Die Krankenversicherungen, die über Disney laufen, sollen aber weiter bezahlt werden.

Disney ist in fast allen Geschäftsbereichen von der Corona-Krise betroffen, besonders aber in den Vergnügungsparks, die mehr oder weniger dicht sind, weil Besucher Kontakte zu anderen Menschen meiden wollen. Ein Disney-Sprecher sagte, das Unternehmen habe keine Indikation, wie lange die Zwangsbeurlaubung dauern werde.

