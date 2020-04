Seit fünf Jahren kennt der Preis für Chemieanlagen nur eine Richtung: aufwärts. Von Quartal zu Quartal standen über alle Gewerke regelmäßig Steigerungen zwischen 0,2 und 1,2 % zu Buche. Die Serie ist im dritten Quartal 2019 nun gerissen. Der Gesamtindex PCD stagnierte mit -0,01 % erstmals, was allerdings vor allem an einem Gewerk liegt, für das wir bereits seit Anfang 2019 einen deutlichen Rückgang verzeichnen: Die für Chemieanlagen so wichtigen Rohrleitungen verzeichneten im Quartalsvergleich einen Rückgang um 1,5 %. Im Jahresvergleich zwischen 2019 und 2018 steht jedoch auch hier ein Plus von 0,8 % zu Buche.

Armaturen teurer, Rohrleitungen deutlich billiger

Über die Ursachen dafür lässt sich spekulieren: Da der Index auf Daten des Statistischen Bundesamts basiert und dort für das Gewerk Rohrleitungen die Preise für Rohrleitungen und Armaturen aus Stahl und Edelstahl zusammengefasst werden, lohnt sich ein Blick in die Details: Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...