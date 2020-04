Am Donnerstag stand bei den Stuttgarter Anlegern die Luftfahrtbranche im Fokus. Meistgehandelte Aktie war die Lufthansa, die am Morgen unter 8 Euro fiel, zum Mittag jedoch wieder um 0,6 Prozent auf 8,05 Euro zulegen konnte. Die Analysten von Mainfirst hatten die Lufthansa von "Buy" auf "Sell" doppelt abgestuft, das Kursziel wurde von 14 Euro auf 6,50 Euro gesenkt. So werde der Kapitalwert der Airline aufgrund niedrigerer Gewinne und einer höheren Verschuldung wohl deutlich fallen. EUWAX ____________________________________________________________________________ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...