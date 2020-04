FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzaufsicht Bafin und die Bundesbank haben den für 2021 geplanten Stresstest für die kleinen und mittelgroßen Banken und Sparkassen in Deutschland auf das Jahr 2022 verschoben. Die Entscheidung zur Verschiebung des Stresstests für "Less Significant Institutions" (LSI) sei aufgrund der Herausforderungen, die das Corona-Virus und die Pandemie in diesem Jahr mit sich brächten, getroffen worden, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit. Der vorläufige Zeitplan einschließlich des für Herbst 2020 geplanten Probelaufs werde somit um ein Jahr nach hinten gesetzt.

Bafin und Bundesbank werden mit einem neuen Zeitplan an das Fachgremium LSI-Stresstests herantreten, sobald sie die Folgen der Corona-Pandemie besser abschätzen können.

