Gestern hielten sich die Ausschläge beim DAX bis zum Nachmittag in Grenzen. Doch dann kamen düstere Arbeitslosenzahlen aus den USA und schickten den DAX auf Talfahrt. Am Ende gelang es ihm dann aber doch wieder ins Plus zu drehen. Er gewann 0,3 Prozent hinzu. Marktidee: Gold. Der Goldpreis hatte Anfang März ein Acht-Jahres-Hoch markiert. Danach war der Kurs in eine dynmaische Abwärtskorrektur übergegangen. Nach dem Test einer wichtigen Unterstützungszone setzte eine deutliche Erholung ein. Wichtig ist jetzt auf der Oberseite ein bestimmter Widerstand. Sollte der Goldpreis darüber steigen, könnte die Rallye weitergehen.