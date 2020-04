LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Grenke nach Zahlen zum Neugeschäft von 111 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wie angesichts der Corona-Krise zu erwarten, hätten diese seine ursprünglichen Annahmen von Mitte Februar unterboten, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte die Schätzungen für den Finanzdienstleister für die Jahre 2020 bis 2022. Mittel- und langfristig dürften sich die Wachstumsaussichten aber verbessern./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 12:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000A161N30

GRENKE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de