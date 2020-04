Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta010/03.04.2020/08:00) - Der Vorstand der BAWAG Group gab heute bekannt, dass er freiwillig auf einen allfälligen Bonus für 2020 verzichtet, nachdem er bereits auf den Bonus für 2019 verzichtet hat. Darüber hinaus hat der Vorstand eine zusätzliche Prämie für all jene Filialmitarbeiter eingeführt, die an vorderster Front stehen und die Kunden in dieser herausfordernden Zeit unterstützen.



"In Anbetracht des aktuellen Umfelds und der Schwierigkeiten, denen viele ausgesetzt sind, hat der Vorstand auf einen allfälligen Bonus für 2020 verzichtet, zusätzlich zum bereits erfolgten Verzicht auf den Bonus für 2019. Wir haben auch eine Sonderprämie für die Filialmitarbeiter eingeführt, die an vorderster Front stehen. Deren unermüdlicher Einsatz stellt sicher, dass unsere Filialen offen bleiben können, um unsere Kunden zu unterstützen. Die Teams bieten unseren Kunden in diesen herausfordernden Zeiten einen entscheidenden Service und repräsentieren wahrlich das Beste der Banking Community", kommentierte CEO Anas Abuzaakouk.



Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Mag. Egbert Fleischer, erklärte: "Der Vorstand stellt allem voran die Unterstützung unserer Mitarbeiter, unserer Kunden, den Schutz unseres Unternehmens und die Unterstützung der Realwirtschaft in seinen Fokus. Meine Aufsichtsratskollegen und ich sind stolz auf den Vorstand, seine Handlungen und sein Engagement, das Richtige zu tun."



Über die BAWAG Group Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. mit Sitz in Wien mit easybank, easyleasing und start:bausparkasse, der Südwestbank, BFL Leasing GmbH, Health Coevo AG und der start:bausparkasse in Deutschland sowie der Zahnärztekasse AG in der Schweiz . Mit 2,5 Millionen Kunden ist die BAWAG P.S.K. eine der größten Banken in Österreich und verfügt über eine landesweit bekannte Marke. Wir verfolgen ein einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, Effizienz sowie regional auf Österreich, Deutschland und entwickelte Märkte ausgerichtet ist. Die BAWAG Group betreut Privat-, KMU- und Firmenkunden und bietet ihnen ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten, Bausparen sowie Factoring und Versicherungen über verschiedene Online- und Offline-Vertriebswege an.



