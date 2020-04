Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts012/03.04.2020/08:45) - Derzeit steht die Produktion beim ersten Bio-Energydrink-Hersteller nicht still. "PURE BIO ENERGY ist im Gegensatz zu Red Bull, Monster nicht so stark von der Gastronomie und von Tankstellen abhängig. Unser Schwerpunkt im Vertrieb ist der Einzelhandel", so der Entwickler Udo Wagner. Kein Wunder! Aus einem Lifestyledrink wurde in Zeiten der Krise ein echter Wachhalter für all jene, die im tagtäglichen Einsatz sind. Wagner: "Wir sind stolz darauf, dass wir in unserem Drink ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe aus Früchten, Gemüse und Kräutern und hochwertiges natürliches Koffein aus der Kaffeebohne und der Kaffeepflanze verarbeiten. Unabhängige Tests haben bewiesen, dass biologisches Koffein aus echten Kaffeebohnen ein Vielfaches mehr an Power als Taurin im Körper entwickelt und noch dazu magenschonender und bekömmlicher ist. Der Körper ist dadurch auch länger mit Energie versorgt als mit den chemischen Zuckerkanonen. Der PUR-BIO-Energydrink macht einfach wacher." https://www.pure-bio.at Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleute und LKW-Fahrer schwören auf die neue Turbo-Gurke Neben dem bisherigen sehr erfolgreichen Fruchtgeschmack hat PUR BIO ENERGY nun einen neuen Geschmack entwickelt und damit den weltweit ersten Energydrink auf "Gemüsebasis" mit echtem Gurkensaft. Die Turbo-Gurke hilft Nachtarbeitern aus dem Tief. Wer schon einmal einen Nachtdienst hinter sich gebracht hat, der weiß, wie anstrengend das sein kann. Und wie sehr 1000 Kilometer Autobahn in den Knochen stecken, davon können LKW-Fahrer ein Lied singen. Genau hier aktivieren die biologisch angebauten Kaffeebohnen von PUR BIO ENERGY den körpereigenen Turbo. Bisher waren es nur Früchte, jetzt gibt es einen neuen Geschmack mit echtem Gurkensaft und Extrakten aus Bio-Gemüse. Herrlich frisch und spritzig. Biogetränke sind besser für den Körper als chemische Zuckerbomben Biogetränke erleben derzeit einen weltweiten Boom. "Gerade bei Energydrinks hat immer das Chemielabor die Hand im Spiel. Warum? Es gibt bessere Alternativen aus der Natur. Biologische Extrakte aus Früchten und Gemüse sind wertvoller für den Körper, und das natürliche Koffein aus echten biologisch angebauten Kaffeebohnen erweckt den Turbo in Geist und Körper und macht einfach 'wacherer'", schmunzelt Wagner. Aktuell wird das High-End-Bio-Produkt PURE BIO ENERGY in weltweit mehr als 30 Ländern und tausenden Outlets vertrieben - z.B. Merkur, Billa online, Metro, ADEG, Wedl CuC, Tesco, Cencosu, DM Markt in Tschechien und Ungarn, Carrefour, Auchan, Ikea, Shell-Shops, Eni-Shops, Accor Hotels, Bio-Supermärkte, Lebensmitteleinzelhandel und Convenient Stores und in über 10.000 Lawson-Supermärkten in Japan, durch Erlangung des Japanese Agricultural Standard (JAS-Zertifikat). https://www.pure-bio.at Kontakt: Fabio Rumpler Tel.: +43 676 5577661 (Ende) Aussender: Pure Bio Energy Ansprechpartner: Udo Wagner Tel.: +43 676 5577 661 E-Mail: info@pure-bio.at Website: pure-bio.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200403012

