Die Coronaviruspandemie betrifft derzeit die ganze Welt. Die Gesundheitskrise entwickelt sich täglich unvorhersehbar, was zu längeren Sperrzeiten in ganz Europa und verstärkten Reisebeschränkungen in der ganzen Welt führt. Leider macht dieser unsichere Kontext es unmöglich, die JEC World wie geplant vom 12. bis 14. Mai 2020 abzuhalten. Gemeinsame Entscheidung Eine von der JEC Group unter den Ausstellern ...

