NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aroundtown mit "Buy" und einem Kursziel von 5,90 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Analyst Jonathan Kownator berücksichtigt in seinen Schätzungen für europäische Immobilienkonzerne nun die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Aroundtown sei zu 25 Prozent auf Hotels ausgerichtet, dies erkläre den 50-prozentigen Kursrutsch seit dem Hoch von Mitte Februar, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Hotel-Segment dürfte sich aber schneller erholen als der Einzelhandel, glaubt er und hält die Kursschwäche von Aroundtown für überzogen./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 23:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1673108939

AROUNDTOWN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de