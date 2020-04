US-Massen-Arbeitslosigkeit, Fratzscher zu Prognosen, Thieme zur Börse- Adidas, Gold

In den USA werden die Arbeitslosenzahlen immer dramatischer: In den letzten zwei Wochen meldeten sich rund zehn Millionen Amerikaner ohne Job. In Deutschland werden BIP-Prognosen diskutiert.

Wir sprechen mit DIW-Präsident Marcel Fratzscher und Heiko Thieme. Alle Infos bei Inside MarketsX mit Manuel Koch. In der Sendung gibt es zudem wieder zwei Top-Empfehlungen der trading-house Börsenakademie: Adidas und Gold. Mehr Infos auf www.trading-house.de

