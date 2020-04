Grand City Properties baut ihr Anleiheportfolio auch in Zeiten von Corona konsequent aus: So hat der Immobilieninvestor mit Fokus auf Wohnimmobilien eine neue Benchmark-Anleihe über 600 Mio. EUR am Bondmarkt untergebracht. Heute außerdem in den News: Nordex erzielt Q1-Auftragseingang von über 1,6 GW und Obotritia Capital sondiert den Fremdkapitalmarkt. Grand City Properties S.A. zapft erneut den Bondmarkt ...

