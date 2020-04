Mainz (ots) -Woche 19/20Samstag, 02.05.Bitte nochmalige Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:20.15 The Big LebowskiJeff Lebowski, der "Dude" Jeff BridgesWalter Sobchak John GoodmanDonny Steve BuscemiJesus Quintana John TurturroMaude Lebowski Julianne MooreJackie Treehorn Ben GazzaraRegie: Joel CoenUSA 199722.05 Passengers23.30 Turistas - Mörderisches Paradies(Prey / Turistas)0.50 Death in ParadiseWillkommen im Paradies(vom 30.7.2012)1.40 Death in ParadiseNur die Sonne war Zeuge(vom 30.7.2012)2.35 Death in ParadiseDer Voodoo-Zauber(vom 6.8.2012)3.25 Death in ParadiseBeste Freunde(vom 6.8.2012)4.15 Death in ParadiseMord an Bord(vom 13.8.2012)5.10 Death in Paradise-6.00 Tropisches Fieber(vom 13.8.2012)(Der Spielfilm "...und dann kam Polly" entfällt. "Death in Paradise:Falsche Töne" wurde auf Sonntag, 03.05.2020, verschoben.)Sonntag, 03.05.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:6.00 Death in ParadiseFalsche Töne(Text und weitere Angaben s. 2.5.2020)6.50 Death in ParadiseBellende Hunde(vom 20.8.2012)7.50 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensOstsee - junges Meer am Abgrund?(vom 10.2.2019)8.35 Terra XExpedition EuropaDie Geburt des KontinentsFilm von Ralf Blasius und Mona Haffner(vom 5.5.2019)9.20 Terra XExpedition EuropaDie Verwandlung des KontinentsFilm von Ralf Blasius und Mona Haffner(vom 5.5.2019)10.05 Terra XDie Alpen - Eine große GeschichteDeutschland 2018(Die Sendung "Terra Xpress" entfällt. Weiterer Ablauf ab 10.45 Uhrwie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4563521